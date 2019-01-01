Минстрой через суд восстановил права жильцов «Южной усадьбы» Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: DIZOR Media Group

Краевой минстрой добился признания участников строительства коттеджного посёлка «Южная усадьба» собственниками своих домов. Арбитражный суд Пермского края удовлетворил соответствующий иск ведомства, сообщают в пресс-службе министрества.

Напомним, застройщиком посёлка выступало АО «Камская долина». Восемь домов, проданных гражданам, находились в залоге у кредитора компании Сбербанка. Предполагалось, что после оплаты сделок банк снимет объекты с залога, но этого не произошло. Более того, весной 2018 года Сбербанк выставил три коттеджа на торги. Минстрой провёл переговоры с кредитором и службой судебных приставов, в результате дома сняли с продажи.

Теперь, после завершения судебных разбирательств, участники строительства признаны законными владельцами своих домов.

В 2019 году введено в эксплуатацию три проблемных объекта: с. Фролы, ул. Весенняя, 16; г. Чайковский, ул. Декабристов, 6; г. Березники, ул. Набережная, 53. 436 семей смогли въехать в новые квартиры. До конца года будет введён дом на ул. Челюскинцев, 23 в Перми. Получения ключей ожидают 112 семей.

Ранее, в 2017—2018 годах, в эксплуатацию удалось ввести девять проблемных домов общей площадью 117,7 тыс. кв. м, 1118 семей смогли заехать в свои квартиры.

При нарушении жилищных прав или интересов участников строительства граждане могут обратиться в Управление по реализации жилищных программ Пермского края при минстрое. Адрес учреждения: ул. Попова, 23, каб. 305. Тел. 258-00-72. Кроме того, в министерстве осуществляется приём граждан по предварительной записи. Телефон для справок 8 (342) 253-73-01.