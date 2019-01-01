Жителей Перми в пятницу и выходные ждёт отключение воды Поделиться Поделиться Твитнуть

В пятницу и в выходные в ряде районов Перми пройдёт отключение холодного водоснабжения. Об этом предупреждает компания «НОВОГОР-Прикамье».

Так, сегодня, 13 декабря, с 10:00 до 19:00 из-за плановых ремонтных работ воды не будет по следующим адресам:

Гарцовская, 64;

4-я Запрудская, 29, 31;

Лядовская, 113, 115, 123.

В субботу, 14 декабря, отключение воды с 9:00 до 13:00 будет в следующих домах:

Екатерининская, 177, 224;

Пермская, 230;

Плеханова, 36, 39, 39/5, 40, 41а, 41б.

В воскресенье, 15 декабря, с 9:30 до 19:30 отключение пройдёт по адресам:

Героев Хасана, 11а; Льва Шатрова, 11, 13, 13а, 15, 17, 5, 7, 9, 9/2.







