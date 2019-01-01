Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти с 13 по 20 декабря Поделиться Поделиться Твитнуть

Новый год всё ближе и ближе, а значит, в афише появляется всё больше событий, посвящённых празднику. На этой неделе пермяков ждут театральные премьеры — Театр-Театр приглашает отправиться в музыкальное путешествие на «Летучем корабле», а в кукольном театре стартует новогодний карнавал и «Большое приключение маленьких пингвинят». В афише — «Призраки Рождества», сны Фрэнка Синатры и многочисленные выставки. Помимо этого в Перми проходят несколько кинофестивалей и встречи «Полной ложи». Главное событие недели музыкальное — в нашем городе стартует традиционный Международный рождественский фестиваль.

На открытии VI Международного рождественского фестиваля (6+) выступит камерный оркестр «Виртуозы Италии» («I Virtuosi Italiani») под руководством дирижёра Альберто Мартини, который исполнит музыку высокого барокко. В программе концерта — итальянские композиторы эпохи барокко: Арканджело Корелли, Антонио Лотти, Томазо Альбинони, Георг Фридрих Гендель и другие.

Органный концертный зал, 14 декабря, 18:00

В рамках фестиваля камерный хор «Млада» и Евгения Камянская (орган) выступят с концертом «Ночь Рождества» (6+). В программе — музыка, написанная в разное время, в разных странах и разных жанрах, покорившая сердца публики во всём мире. Будут и самые настоящие колядки, и знаменитые сочинения, которые принято называть популярной классикой, и красивые рождественские песни под завораживающие звуки органа.

Органный концертный зал, 19 декабря, 19:00

Музыкальный спектакль «Летучий корабль» (6+) — мудрая история о том, что смелость и искренность всегда побеждают жадность и злобу, что чудеса случаются только с теми, кто в них верит, что друзья могут выручить даже из смертельной беды, а все влюблённые на свете умеют летать. «А я не хочу, не хочу по расчёту!», «Я водяной, я водяной...», «Ах, если бы сбылась моя мечта» — в спектакле прозвучат любимые с детства мелодии, а также новые хиты от Юрия Энтина и Максима Дунаевского. Услышав старые песни, взрослые ненадолго перенесутся в детство, а дети, возможно, ещё не знакомые с «Летучим кораблём», окажутся на территории волшебства и приключений.

Пермский академический Театр-Театр, 20 декабря, 19:00

Ещё одна премьера ждёт в Пермском театре кукол — там стартует новогодний карнавал и «Большое приключение маленьких пингвинят» (0+ от 3 лет). Эта история о малышах-пингвинятах, которые не послушались родителей и отправились на поиски Свирепой Белой Медведицы, о которой раньше слышали только в страшилках. По пути они встретят тюленя, который ежедневно трудится, чтобы стать настоящим артистом, ворчливого моржа, большого кита, верблюда-путешественника, Белого Медвежонка и, конечно же, его маму-медведицу. А какой она окажется в самом деле — предстоит выяснить маленьким героям и зрителям.

Пермский театр кукол, 19, 20 декабря, 17:30, 19:00

На сцену пермской оперы возвращаются «Призраки Рождества» (6+). Сюжет одной из самых знаменитых диккенсовских новелл не раз становился основой для фильмов, мультфильмов, мюзиклов и театральных постановок. Пермский театр оперы и балета представляет свою музыкальную версию этой новогодней сказки, созданную пермским композитором Дмитрием Батиным. Мистер Скрудж — богатый скряга, считающий, что праздновать Рождество — это пустая трата времени и денег. Вот и в этот предрождественский вечер он снова прогоняет своего племянника Фреда с его женой Мартой, которые приглашают его отпраздновать Рождество. Но чудо, внезапно случившееся с ним, полностью преображает его, делая добрее.

Пермский академический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского, 19, 20 декабря, 12:00, 16:00

Музыкальный спектакль «Синатра Dreams» (16+) в постановке Марка Букина — о жизни Фрэнка Синатры, о его любви и, конечно, о песнях. Артисты — «Tango Jazz Orquesta», струнный квартет, вокалист Олег Есюнин. В спектакле много не только печен, но и танцев.

Частная филармония «Триумф», 19 декабря, 19:00

Пермский государственный национальный исследовательский университет приглашает на стартовую концертную программу цикла «Вокруг рояля» (6 +). «Вокруг рояля» — это проект, раскрывающий все возможные амплуа «короля инструментов». Многоликое «актерское досье» рояля (при)откроют артисты и музыканты Пермского театра оперы и балета, Пермского музыкального колледжа, Пермского театра кукол, Пермского государственного национального исследовательского университета, Высшей школы экономики.

Рояль Petroff, подаренный ПГНИУ меценатом Андреем Кузяевым, станет центром концертной программы из произведений Баха, Шопена, Чайковского, Брамса, Массне, Моцарта. Вайнберга и других авторов.

Гости вечера станут первыми слушателями фрагмента из предстоящей российской премьеры — мелодрамы Виктора Ульмана на стихи Р.-М. Рильке «Песнь о любви и смерти корнета Кристофа Рильке» для чтеца и фортепиано.

Вход свободный. Студенческий дом культуры ПГНИУ, 16 декабря, 18:30

Солисты Пермской оперы приветствуют новых артистов театра на специальном творческом вечере «Путь к триумфу» (6+). По своему формату концерт близок открытой репетиции: номера будут сопровождаться комментариями концертмейстера и представлением новых артистов театра.

В программе произведения Сен-Санса, Пуччини, Моцарта, Чайковского, Гершвина, Рахманинова и других композиторов в исполнении известных и новых солистов оперной труппы пермского театра оперы и балета.

Частная филармония «Триумф», 15 декабря, 19:00

В рамках просветительского проекта «Полная ложа» пройдёт встреча-беседа «Театр в прямом эфире» (12+). Участники обсудят, как устроены онлайн-трансляции из театров и зачем спектакли снимают на видео. Лектор — оперный критик Ая Макарова (Санкт-Петербург).

Чайная кондитерская «Грибушин», 19 декабря, 19:00

На территории пространства «Завод Шпагина» пройдёт коллективная кураторская выставка «Поток» (0+) по инициативе общественной организации «Молодые художники Пермского края».

Вся экспозиция — отражение актуальных проблем общества. Помещение зала разделено на несколько смысловых частей: городская среда, «очищение», «принятие». Каждый отдел — это соединение живописных картин с интерактивной зоной и инсталляциями. На выставке будут представлены работы начинающих и опытных художников Пермского края.

Вход свободный. Завод Шпагина, малый театральный зал, 14 — 22 декабря

Продолжаются Дни немецкого кино. На этой неделе зрители увидят фильм для семейного просмотра по сказочно-философской повести Джеймса Крюса «Тим Талер, или Проданный смех» (12+). Фильм транслируется на немецком языке с русскими субтитрами.

Пермская краевая библиотека им. Горького, 14 декабря, 14:00

Здесь же в рамках клуба «Пермь-Дуйсбург» состоится встреча «Рождество в Германии» (12+). Первый в мире рождественский базар открылся в Дрездене в 1434 году, в этом году он будет проводится в 585-ый раз. Самые яркие рождественские ярмарки в мире проходят в Германии. Они начинают свою работу примерно за месяц до Рождества. Участники заглянут в город-побратим Перми — Дуйсбург и посмотрят, какую программу предлагают для жителей и гостей города в этом году.

Пермская краевая библиотека им. Горького, 19 декабря, 18:30

В рамках фестиваля Пермская премьера» откроется выставка «30+» (12+), посвящённая 30-летию киностудии «Новый курс». Концептуально она будет развиваться в нескольких измерениях: линия времени с главными событиями и героями; материальные артефакты, рассказывающие об изменении технологии кинопроизводства; киноинсталляции, рассеянные в пространстве кинотеатра. Параллельно с предметной экспозицией будет запущена виртуальная выставка. Она включит в себя видеоинтервью с участниками событий, фильмы киностудии, рабочие фото- и видеоматериалы.

Киноцентр «Премьер», с 17 декабря

Центральный выставочный зал и DO-Галерея (Санкт-Петербург) представляют легендарный цикл портретов Николая Дронникова (6+). По словам известного французского поэта и переводчика Леона Робеля, Николай Дронников — «самый русский из французских и самый французский из русских художников». Он уехал в Париж в 1972 году, став «невозвращенцем» и уничтожив перед этим значительную часть сделанных на родине картин. Среди работ, представленных в экспозиции, портреты Андрея Тарковского, Иосифа Бродского, Бориса Окуджавы, Владимира Высоцкого и других.

Центральный выставочный зал, до 18 декабря

В Хохловке открылась выставка «Встреча с морозами: к истории традиционного зимнего костюма» (0+). На выставке представлены предметы одежды XIX—XX вв. из фондов Пермского краеведческого музея. Гости увидят народные женские и мужские зимние костюмы, узнают об истории пимокатного промысла и технологии изготовления главной зимней обуви крестьян — валенок. По субботам и воскресеньям на мастер-классах в рамках цикла «Мастеровые выходные» гости «Хохловки» смогут сами изготовить сувенирные валенки.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», до 1 марта