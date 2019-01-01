Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 13 декабря Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермь собрала рекордное число зрителей. Матч Единой лиги ВТБ между «Пармой» и ЦСКА установил рекорд посещаемости в сезоне.

Герой не нашего времени. В Пермском крае наметили меры по борьбе с борщевиком.

Не отступать и добиваться решения проблемы. Депутат Законодательного собрания Татьяна Шестакова — о помощи пермякам и планах на 2020 год.

Ирина Горбунова: Жители видят, что идёт обновление. Депутат Пермской городской думы — о том, что что удалось сделать в микрорайонах Садовый и Городские Горки в 2019 году.

Геннадий Сторожев: Бюджет Перми должен быть более амбициозным. Депутат Пермской городской думы — об итогах года представительного органа.

Капитальный ремонт в цифрах. Фонд капремонта подводит итоги года.

Старшее поколение: знать, понимать, уметь. Газета «Пятница» подводит итоги социального проекта.

Гаджет в помощь. Получать государственные и муниципальные услуги стало ещё проще и удобнее.

К победам через «не могу». В IX краевом Парафестивале приняли участие более 2 тыс. человек.

Как организовать автостоянку во дворе. Комментарий специалистов Росреестра.

Чтобы ёлочка горела. Почему квитанции за свет пришли в декабре задолго до конца месяца.

Праздник для всех. Пермский театр кукол присоединился к новогодней акции.

Куда пойти с 13 по 20 декабря. Афиша культурных мероприятий в Перми.

Газета «Пятница» выходит тиражом 100 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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