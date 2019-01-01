Дмитрий Енцов журналист Открыто четырёхполосное движение на участке Восточного обхода Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми открыто движение по четырём полосам участка Восточного обхода с четвёртого по девятый километр. Участок был расширен из-за высокой интенсивности движения — в среднем за сутки по Восточному обходу проезжает более 20 тыс. машин. Об этом сообщили в министерстве транспорта Пермского края.

Работы организованы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», участок проинспектировал губернатор.



Руководитель компании-подрядчика ООО «Дормострой» Сергей Моисеенко рассказал, почему не удалось полностью выполнить работы по установке наружного освещения:

«Не успели закончить из-за плохого лета: постоянные дожди не позволили работать в летний период. Работ осталось немного. На сегодняшний день выполнено уже более 90% работ: правая сторона готова полностью, по левой строителям осталось уложить верхние слои асфальта, поэтому дорога пока неровная, должны доделать весной, установить часть знаков, заменить барьеры». — отметил Сергей Моисеенко.

По его прогнозам, работы по освещению полностью будут завершены к Новому году. Кроме того, строители планируют в этом году установить временные видеокамеры, чтобы повысить безопасность нового участка обхода. Вместе с ними будут установлены знаки, чтобы водители были предупреждены о камерах.



Максим Решетников отметил, что пермяки давно ждали открытия движения на участке, и поинтересовался, в какие сроки планируется завершить оставшийся объём работ. Как пояснил руководитель подрядной организации, укладка асфальтобетона будёт продолжена «после установления положительных температур», то есть весной. Она займёт около полутора месяцев.

«Мы рассчитываем до конца июня сдать дорогу», — уточнил Сергей Моисеенко.

Проектантом участка выступило ОО ПСП «Автомост». Стоимость строительства — около 941,5 млн руб.



Напомним, реконструкция участка Восточного обхода Перми протяжённостью почти 6 км — это один из последних этапов реконструкции самой длинной улицы в России (протяжённость — более 22 км).



На разделительной полосе в итоге будет установлено 4,7 тыс. погонных метров железобетонного ограждения типа «Нью-Джерси», 2,7 тыс. погонных метров металлического барьерного ограждения, 112 дорожных знаков, 260 сигнальных столбиков, нанесено 6,8 тыс. кв. м дорожной разметки.



Обход строился в несколько этапов: с 1998 г. по 2001 г. — 1-я очередь, 2-я очередь — с 2008 г. по сегодняшний день. После этих работ останется только реконструкция, проводимая в рамках концессионного соглашения (по строительству нового моста через р. Чусовую) — участок 0—4 км.



Всего в 2019 году на развитие дорожной инфраструктуры в бюджете Пермского края предусмотрено 16,1 млрд руб. Из 800 км дорог ремонт 95 км осуществлён в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», включающего 63 объекта: четыре региональные (строительство обхода посёлка Куеда, ремонт автотрассы Горнозаводск — граница Свердловской области и ремонт автодороги Полазна — Чусовой) и 59 дорог местного значения. В данный перечень вошли также объекты, за которые проголосовали пермяки на портале «Управляем вместе».



Из наиболее крупных работ на дорожных объектах в этом году можно выделить второй этап реконструкции пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали, реконструкцию участка ул. Героев Хасана до ул. 4-я Ферма и далее — до ул. Василия Васильева. В Березниках продолжается третий этап строительства межквартальных проездов в микрорайоне Любимов и капитальный ремонт ул. Пятилетки от пр. Ленина до ул. К. Маркса. Продолжается капитальный ремонт подъезда к Кунгуру.



На следующий год запланировано продолжение реконструкции ул. Революции от Центрального колхозного рынка до ул. Сибирской со строительством трамвайных путей, реконструкция площади Восстания, начнётся строительство участка дороги ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина.