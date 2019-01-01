Дмитрий Самойлов в своём Instagram отчитал главу Ленинского района Поделиться Поделиться Твитнуть

Глава Перми Дмитрий Самойлов сегодня утром прошёл по Ленинскому району города с его главой, Александром Козенковым. Об этом мэр написал в своём Instagram.

По словам главы Перми, большинство жалоб на плохое состояние тротуаров поступает от жителей Ленинского района. «Хотя центр города — это его лицо, и выглядеть оно должно соответствующим образом. Взял с собой с утра на пешую прогулку главу администрации Ленинского района Александра Козенкова, замечаний по ходу движения много» — отмечает мэр.

Дмитрий Самойлов, глава Перми:

— Раз работа с подрядчиком до сих пор не организована должным образом, Александр Николаевич, каждый день по утрам ходите разными маршрутами по району и предоставляйте публичный отчет жителям у себя на странице или на странице администрации района, как устраняются нарушения в уборке улиц.

Предлагаю в качестве эксперимента использовать приложения для трекинга, они и маршрут отслеживают, и количество шагов считают. Будете отчитываться и мне, и жителям, где были, что видели, как работаете с подрядчиками. Уверен, в комментариях пермяки помогут вам с выбором маршрута на следующий день. Эту практику зимой планирую распространить на глав всех районов, можно ввести специальный хэштег #ногамиглавырайона.