Посол Австрии планирует посетить Дягилевский фестиваль-2020 и «Метафракс» Поделиться Поделиться Твитнуть

Посол Австрийской республики в России Йоханнес Айгнер в следующем году посетит Пермский край. В его планах — «Дягилевский фестиваль» и ПАО «Метафракс», сообщает депутат Госдумы от Пермского края Алексей Бурнашов в своём Facebook.

Свои планы посол озвучил в ходе встречи с депутатом.

Алексей Бурнашов, депутат Госдумы:

— Обсудили график совместной работы на следующий год. Запланировали мероприятия в связи с празднованием 75-летия Великой Победы. Поговорили о том, что отношения между нашими странами являются примером дипломатии: парламентской, межрегиональной, культурной. И это несмотря на турбулентность внутриполитической ситуации в Австрии.

Посол планирует в следующем году посетить Пермский край. В программе визита — посещение ПАО «Метафракс». Предприятие является успешным совместным российско-австрийским проектом.

Кроме того, следующий год в российско-австрийских отношениях назван годом литературы и театра. Поэтому в программе визита посла в Пермский край будет посещение «Дягилевского фестиваля».