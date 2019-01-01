Максим Решетников: «Пермский НОЦ помогает ускорить развитие средних и малых предприятий» Поделиться Поделиться Твитнуть

В рамках VI ежегодной национальной выставки «ВУЗПРОМЭКСПО» губернатор Пермского края Максим Решетников провёл встречи с компаниями, которые начинают сотрудничество с Пермским научно-образовательным центром «Рациональное недропользование» (НОЦ). О результатах встреч сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Научно-производственное объединение «Аэросфера» занимается разработками в области рудничной вентиляции и аэрологии, что может использоваться на крупных шахтных предприятиях Пермского края, России, а также востребовано в других странах мира.

Как отметил глава Прикамья, компании предложено включиться в нацпроект «Международная кооперация и экспорт» и выводить свою продукцию на экспорт. Развитию экспортного потенциала компании поспособствует кооперация с Пермским научно-образовательном центром «Рациональное недропользование». По словам Максима Решетникова, возможности, которые даёт сотрудничество с НОЦ, позволяет объединять и ускорять развитие малых и средних предприятий. При этом залог развития самих НОЦ — в общих усилиях образования, науки и бизнеса: «Такие проекты успешно реализуются, только если ими занимается не маленькая группа чиновников, а целое движение профессионалов из разных отраслей. Основной итог работы этого года — у нас получилось создать команду НОЦ, началось движение».

Руководитель компании НПО «Аэросфера» Сергей Бутаков согласился, что вхождение в Пермский НОЦ интересно для участия в крупных проектах.

Сергей Бутаков, НПО «Аэросфера»:

— НОЦ может помочь компаниям малого и среднего бизнеса вовлечься в масштабные и интересные проекты с федеральной поддержкой, в том числе и финансовой. Такие компании более гибкие и мобильные, активнее включаются в разработки и быстрее достигают результата, поэтому наше взаимодействие может дать синергетический эффект для каждого участника НОЦ и для края в целом. У нас есть ресурсы, технологии и желание, с помощью НОЦ мы готовы решать вопросы клиентов, участвовать в реализации мировых разработок», — отметил он.

Директор Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН Александр Барях считает, что НПО «Аэросфера» может стать важным стратегическим партнёром для научно-образовательного центра.

«Наше сотрудничество по одному из направлений НОЦ, а именно «Твёрдые полезные ископаемые», безусловно, может быть полезно во внедрении ряда технологий и использовании оборудования, разработчиками которых является «Аэросфера»: автоматизация систем, технологии проветривания шахт и рудников, а также разработки нетипового оборудования для ведения горных работ», — отметил Александр Барях.

Кроме того, в рамках выставки форума глава Прикамья провёл встречу с представителями других потенциальных партнёров НОЦ — холдингом «Росгеология», компанией «Пермгеологодобыча» и ОАО «Пермгеолнеруд». Стороны обсудили кооперацию научно-образовательного центра с организациями геологического профиля Прикамья для реализации перспективных направлений развития минерально-сырьевой базы региона. Представители компании и региона также начали работать над «дорожной картой» развития сотрудничества, в том числе в рамках национальных проектов.

По итогам встречи глава Прикамья Максим Решетников поручил заместителю председателя правительства Антону Клепикову проработать совместно с участниками НОЦ два перспективных проекта. Один из них — по использованию техногенно-минеральных образований в качестве «месторождений» полезных ископаемых, которые сегодня остаются за пределами внимания недропользователей. А это и ценные минеральные ресурсы, драгоценные и редкие металлы и пр. Другой проект касается разработки перспективных золотоносных месторождений на территории Пермского края. Губернатор отметил, что его можно реализовать в кооперации с другими регионами, тем самым расширяя взаимодействие участников Пермского НОЦ.

Напомним, Пермский НОЦ «Рациональное недропользование» работает по семи направлениям. Это твёрдые полезные ископаемые, углеводороды, химические технологии, энергетическое машиностроение, новые материалы и вещества, экология и безопасность, цифровизация и роботизация.

В состав научно-образовательного центра входят 105 лабораторий и кафедр, и не только российских, но и зарубежных, привлечены почти 700 исследователей. Кроме того, в нём работает свыше 5 тыс. инженеров отраслевых институтов и технологических компаний со всей России. Партнёрами центра стали более 50 крупнейших российских, в том числе пермских, и зарубежных предприятий, где заняты порядка 98 тыс. специалистов.