Григорий Середкин Построивший манеж «Пермь Великая» подрядчик отсудил у минспорта 302 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд Уральского округа одобрил взыскание с краевого министерства спорта 302,3 млн руб. в пользу московского ООО «ЭлинАльфа», построившего крытый футбольный манеж «Пермь Великая». Об этом сообщает 59.ru.

Напомним, из-за обнаруженных при строительстве нарушений долго откладывалось открытие объекта. Слова пермских чиновников о том, что нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей, отвергли со ссылкой на экспертизы. А нарушения признали устранимыми и естественными. Подрядчик оплаты так и не дождался.



Также минспорту было отказано во встречном иске на сумму 168,9 млн руб. Суд отметил, что ранее работа была сдана без замечаний, поэтому заказчик, принявший работу, не имеет права ссылаться на недостатки.