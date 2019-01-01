Более 16 млн руб. выделил филиал «Азот» на деятельность заводского Совета ветеранов Поделиться Поделиться Твитнуть

Ветераны филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» рассказали об итогах работы за три года на отчётно-выборной конференции организации. Об итогах сообщает пресс-служба предпрития.

В Совете ветеранов предприятия состоят 2282 человека, в том числе двое — участники Великой Отечественной войны, 39 тружеников тыла, трое узников концлагерей, детей защитников Отечества — 21 чел., репрессированных — 26 чел., по одному блокаднику и участнику локальных войн.

В прошлом году организация ветеранов филиала «Азот» отметила 60-летие. Главные направления работы — оздоровление пенсионеров, культурно-массовая и спортивная работа, организация досуга. Ежегодно предприятие выделяет серьёзные средства на деятельность организации. Так, в 2018 году — 14,8 млн руб., в этом году — 15,4 млн руб., на 2020 год запланировано — 16,4 млн руб.

Организация ветеранов активно сотрудничает с Советом активной молодёжи филиала «Лига лидеров». Совместно проводят интеллектуальные игры, праздничные мероприятия, поездки по Пермскому краю. В организации работает театр миниатюр, хор «Лейся песня», лекторий «Помоги себе», клубы по интересам для садоводов и любителей рукоделия. Ветераны-азотчики могут отдохнуть в профилактории «Уральские самоцветы», а также получить материальную помощь для приобретения лекарственных препаратов и посещения платных врачей-специалистов.

Команда ветеранов принимает активное участие в комплексной спартакиаде филиала «Азот», организуют сплавы по рекам Пермского края, посещают спортивные секции по настольному теннису, аэробике и группу здоровья.

Как отметила на отчётно-выборной конференции Маргарита Русинова, руководитель городской ветеранской организации, организация ветеранов «Азота» во многом является примером для своих коллег в городе и принимает самое активное участие в общих мероприятиях.

Председателем заводской организации ветеранов вновь избрана Татьяна Шеломова.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по персоналу:

— Руководство предприятия всегда поддерживает сотрудников, даже после их ухода на пенсию. Мы оказываем материальную и организационную поддержку совету. Сейчас совместно с ветеранами, молодёжью, профсоюзом и трудовым коллективом готовимся к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Впереди у нас много совместных ярких творческих мероприятий.