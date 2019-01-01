Дмитрий Енцов журналист На дорогах Прикамья установлены и настроены 210 комплексов фотовидеофиксации Поделиться Поделиться Твитнуть

На региональных дорогах Пермского края завершился монтаж 42 комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушения правил ПДД. Их уже проверили и настроили специалисты Центра безопасности дорожного движения. Таким образом, общее количество автоматических комплексов фотовидеофиксации в регионе достигло 210, сообщают в краевом минтрансе.

Как отметили в министерстве транспорта, места их установки выбираются не случайно, а по согласованию с ГИБДД — в местах повышенной аварийности.



В частности, последние 42 комплекса установлены: на 25-м км трассы Пермь — Усть-Качка, на 40-м км, 41-м км, 48-м км, 49-м км, 52-м км Западного обхода, 31-м км, 33-м км, 35-м км Южного обхода, 9м км трассы Пермь — Екатеринбург, 95-м км трассы Соликамск — Красновишерск, 90-м км дороги Полазна — Чусовой, 90-м км дороги Кунгур — Соликамск, 27-м км дороги Карагай — Нердва — Ст. Пашня.

Также комплексы установлены на нулевом километре трассы Пермь — Екатеринбург — Калинино, 1-м км Пермь — Екатеринбург, подъезд к Кунгуру, трассы Пермь — Березники, Полазна — Чусовой (оба — Добрянский ГО), 106-м км Кудымкар — Гайны, 7-м км Гайны — Усть-Чёрная.

Комплексы работают на дорогах Кунгур — Соликамск, 66-м км Очёр — Верещагино — Сива, 95-м км Голдыри — Орда — Октябрьский, Оса — Чернушка, 2-м км Куеда — Аксаитово, 81-м км Кукуштан — Чайковский, 5-м км Куеда — Урада», Оса — Чернушка, 89-м км Нытва — Григорьевское — Ильинский.



Современные видеокамеры в состоянии фиксировать более 20 типов нарушений: от превышения скоростного режима или выезда за стоп-линию до движения по выделенной полосе или нарушении правил остановки и стоянки.

Денис Кандалин, заместитель руководителя Центра безопасности дорожного движения Пермского края:

— В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» мы ежегодно увеличиваем число комплексов фотовидеофиксации на автотрассах Прикамья. Цель развития системы дорожной фотовидеофиксации не в увеличении количества штрафов, а в снижении аварийности и смертности на пермских дорогах. Статистика показывает, что рост числа камер на автодорогах региона стал одной из причин уменьшения количества ДТП в Прикамье: по данным ГИБДД, в 2016 году произошло 3878 аварий, в 2018 году зафиксировано 3444 дорожно-транспортных происшествия.

Помимо региональных дорог, запущено также одиннадцать комплексов на федеральных трассах. В частности, камеры установлены на трассах М-7 «Волга», А-153, Р-242, Р176 «Вятка», Р-243.



Часть новых камер имеют возможность фиксации средней скорости автомобиля на отрезке пути. Это значит, что у водителя не будет возможности снизить скорость до разрешённой перед первой камерой, потом разогнаться сверх допустимого предела, «пролететь» участок и замедлиться перед второй камерой. За такую манеру вождения грозит штраф от ГИБДД.



Что касается передвижных комплексов (так называемых «треног»), которые выставляются вдоль дорог, то таковых в регионе насчитывается 58 штук.



Перечень расположения всех комплексов, вне зависимости от категории дорог, водители с августа этого года могут посмотреть на сайтах «Управляем вместе» и ГИБДД. Это сделано для удобства водителей при выборе маршрута, повышения дисциплины участников дорожного движения и соблюдения правил безопасности.



На сегодняшний день большинство систем установлены на территории Перми — более 60. Из них около 30 — в центре города.



В течение ближайших пяти лет планируется значительно увеличить и полностью охватить все региональные дороги Прикамья.



В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» к 2024 году необходимо снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза. Развитие системы видеонаблюдения и фиксации нарушений — одна из действенных мер по предотвращению дорожно-транспортных происшествий.