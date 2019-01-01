Дмитрий Енцов журналист Пассажиропоток пермского аэропорта в этом году превысил 1,5 млн человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Международный аэропорт «Пермь»

С января по конец ноября пассажиропоток международного аэропорта «Пермь» составил 1,523 млн человек, что на 8% больше, чем за 11 месяцев 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Из них 1,2 млн пассажиров — доля внутренних рейсов.

В ноябре пассажиропоток составил 122,4 тыс. человек, что на 8,3% больше, чем в прошлогодний ноябрь. Из них 104 тыс. человек воспользовались внутренними рейсами.