Дмитрий Енцов журналист Средний размер автокредита в Прикамье за год вырос на 41 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Средний размер автокредита в Пермском крае по итогам января — октября 2019 года составил 651,7 тыс. руб. Это на 41 тыс. руб. (или на 6,8%) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные предоставило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Аналитики отмечают, что средний размер автокредита в России составил 774,5 тыс. руб., что на 44 тыс руб. (или на 6%) больше, чем год назад.

Традиционно самый высокий средний показатель — в Москве (1,126 млн руб.). Самый низкий — в Кемеровской области (451 тыс. руб.).

Размеры автокредитов за год выросли в 28 из 30 исследованных регионов. Связано это с постепенным повышением цен на автомобили.