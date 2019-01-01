Мария Сыропятова За год в Пермском крае введено в оборот 3,7 тыс. га сельхоземель В лидерах среди муниципалитетов — Кунгурский район Поделиться Поделиться Твитнуть

В 2019 году в Пермском крае реализуется новое мероприятие по поддержке сельхозтоваропроизводителей, которые проводят культуртехнические мероприятия по вводу в оборот земель сельхозназначения.

По итогам проведения культуртехнических работ в этом году аграриям будет предоставлена субсидия в размере 21,9 млн руб. В целом 28 сельхозтоваропроизводителей из 15 муниципальных образований ввели в оборот 3,73 тыс. га.

Среди муниципалитетов Пермского края больше всех ввели в оборот земель аграрии Кунгурского района — 570 га. На втором месте — Куединский район с 542,8 га, на третьем — Верещагинский городской округ с 540 га. Немного от него отстаёт Карагайский район с показателем в 537,4 га. Замыкает пятёрку Большеcосновский район, в которым сельхозпроизводители ввели в оборот 396 га. За ними следуют Октябрьский (298,2 га) и Суксунский (240,5 га) городские округа. Только на восьмом месте Бардымский район с показателем 166,2 га, а на девятом — Чайковский городской округ (134,8 га).

112,3 га ввели в сельхозоборот аграрии Кишертского района, не намного от него отстал Нытвенский городской округ с 90 га новых сельхозугодий. Аграрии Сивинского района получили поддержку на ввод в оборот 50,7 га, в Ординском районе — на 24 га, а в Осинском городском округе — 17,9 га. Замыкает список из 15 территорий Пермского края Частинский район, сельхозпроизводители которого получили финансирование по программе культуртехнических мероприятий в этом году.

В администрации Кунгурского района говорят, что многие сельхозпроизводители сейчас задумываются об увеличении поголовья, а следовательно, об увеличении площадей, на которых выращивают кормовые культуры.

«В основном хозяйства планируют увеличить за счёт введенных в оборот земель посевы зерновых, — говорит начальник отдела сельского хозяйства администрации Кунгурского района Зоя Орлова. — Активно этим занимаются сейчас сельхозпроизводители, занимающиеся разведением крупного рогатого скота молочного и мясного направления продуктивности».

Фермеры говорят о том, что государственная поддержка на проведение культуртехнических мероприятий по вводу земель в сельхозоборот актуальна и своевременна.

Хозяйство Петра Тупицина специализируется на производстве сырого молока. Руководитель сельхозпредприятия говорит, что полученные на возмещение части затрат средства по данному мероприятию программе очень пригодились для освоения заросшего участка земли рядом с фермой.

Пётр Тупицин, глава КФХ, Кунгурский район:

— Финансовая поддержка оказалась очень кстати. Сейчас мы стараемся увеличить поголовье на ферме, нужно расширять сельхозугодья и увеличивать объёмы заготавливаемых кормов. Поэтому каждая копейка фермеру подспорье.

ООО «Ранний рассвет» также заинтересован в расширении посевных площадей. В 2019 году предприятие приняло участие в проведении программы культуртехнических мероприятий на землях сельхозназначения и планирует подать заявку ещё на 50 га в следующем.

«Сложностей при подаче документов не было, условия выполнимые, — рассказывает директор ООО «Ранний рассвет» Алевтина Кадникова. — При подаче документов у нас их сразу посмотрели, проверили».

По данным краевого минсельхозпрода, в бюджет следующего года также заложены средства на поддержку ввода в оборот земель сельхозназначения. В 2020 году на эти цели будет выделено 43,8 млн руб. из краевого и федерального бюджетов, в том числе 17,4 млн руб. будет получено из федерального бюджета, ещё 26,4 млн руб. — за счёт средств бюджета Пермского края.

В общей сложности предполагается, что в 2020 г. планируется ввести в оборот 7,3 тыс. га земель сельхозназначения . При этом размер возмещения затрат останется на том же уровне, что и в текущем году, — по твёрдой ставке в 5972 руб за 1 га. В краевом минсельхозпроде говорят, что объявление о проведении первого этапа сбора заявок предполагается до 1 апреля 2020 года.

Напомним, что cубсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат в случае проведения культуртехнических мероприятий хозяйственным способом — на приобретение горюче-смазочных материалов, приобретение запасных частей и комплектующих к сельскохозяйственной технике, оплату труда работников. В случае проведения культуртехнических мероприятий подрядным способом — на оплату услуг подрядной организации. В последующие три года будут предоставляться субсидии по данному направлению, и в течение этого периода предполагается ввести в оборот примерно 30 тыс. га земель сельхозназначения.



