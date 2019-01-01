Бизнес ждёт перезапуска доказавших эффективность инструментов господдержки Поделиться Поделиться Твитнуть

Представители «Метафракс Групп» приняли участие в работе Национального промышленного форума. Мероприятие состоялось 6 декабря в Москве, сообщает пресс-служба компании.

Целью форума стало формирование позиции промышленных предприятий по ключевым вопросам реализации национальных проектов и в целом промышленной политики в России, определение вектора совершенствования законодательства в части государственной поддержки отечественной промышленности.

ПАО «Метафракс» имеет положительный опыт использования действующих механизмов государственной поддержки. Получены субсидии на возмещение части процентов по кредитам, субсидии на приобретение железнодорожных цистерн. Возмещены затраты на обучение сотрудников в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», подписаны два СПИКа.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Метафракс Трейдинг» Олег Гордиенко на межотраслевой сессии «Меры господдержки промышленных компаний» озвучил предложения, связанные с практической реализацией механизмов господдержки. В частности, он поднял вопрос о гарантиях сохранения условий действующих СПИК при изменениях регионального законодательства.

Олег Гордиенко, заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Метафракс Трейдинг»:

— Текущая ситуация с мировыми ценами на метанол и другие химические продукты говорит о том, что в ближайшие годы произойдёт снижение торгового оборота, в том числе — экспорта, за счёт снижения цен. В этих условиях целесообразно предусмотреть в законодательстве механизм корректировки КППК с учётом изменений конъюнктуры рынка.