Определились претенденты на посты глав Суксунского ГО и Берёзовского МО Поделиться Поделиться Твитнуть

Состоялись заседания конкурсных комиссий по отбору глав Суксунского городского округа и Берёзовского муниципального округа. Комиссии приняли решение о допуске кандидатов во второй тур конкурсного отбора.

Думе Берёзовского муниципального округа будут представлены в качестве кандидатов глава района Игорь Чайкин и замглавы по социальной политике Елена Старцева.

В Суксуне финалистами стали глава Суксунского муниципального района Павел Третьяков и его заместитель Сергей Лопатин.

Заседание думы Суксунского городского округа, на котором состоятся выборы главы, пройдёт 12 декабря. Дума Берёзовского муниципального округа проведёт своё заседание 14 декабря.