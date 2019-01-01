Вера Гиренко В Звёздном открылся социальный кинозал Поделиться Поделиться Твитнуть

Во Дворце культуры посёлка Звёздного Пермского края открылся социальный кинозал. Он — часть уникального регионального проекта, который реализуется министерством культуры Пермского края в рамках национального проекта «Культура» и программы развития кинематографии региона. К 2022 году откроются 92 социальных кинозала в 46 муниципалитетах края.

В Доме культуры посёлка Звёздного собрался полный зал зрителей. Первый социальный киносеанс открывали торжественно под искренние аплодисменты, ведь кино здесь не показывали с середины 1990-х годов. «Тогда мы приходили смотреть советские и индийские фильмы. Были аншлаги. Если была трогательная картина, то выходили все в слезах. Другого культурного досуга у нас и не было», — рассказала зрительница Валентина, которая живёт в Звёздном уже более 40 лет.

Социальные кинозалы восстановят эту культурно-досуговую и просветительскую лакуну. По словам идеолога проекта, директора «Пермской синематеки» Павла Печёнкина, они станут местными киноклубами, где кроме сеансов будут проходить лекции, творческие встречи и мастер-классы. «Уже закуплены права на показ 27 игровых и документальных фильмов, в следующем году к ним добавятся ещё 52 кинокартины. Прибавьте к этому ленты, снятые на студии «Пермкино», и фильмы-участники международного фестиваля документального кино «Флаэртиана». На некоторые из них у нас есть право некоммерческих показов», — пояснил Павел Печёнкин.

Всего в декабре в Пермском крае на базе домов культуры, клубов, библиотек, музеев будут открыты 30 социальных кинозалов. К каждому из них прикреплён куратор, который прошёл специальное обучение у медиапедагогов «Пермской синематеки». «С 2006 года у нас накопился огромный опыт ведения киноклубов, появились специалисты, которые умеют модерировать дискуссию после сеанса и готовы делиться этим опытом», — рассказал Павел Печёнкин.

Первым поводом для дискуссии стал документальный фильм «Чусовая — река теснин» Рашида Давлетшина о суровой красоте одной из самых крупных рек Пермского края. Куратор социального кинозала в посёлке Звёздном Татьяна Казаковцева задавала зрителям простые вопросы, которые помогали осмыслить увиденное. По словам заместителя министра культуры Пермского края Марины Илюхиной, именно такого общения не хватает сейчас. «Мы рады, что площадки дадут людям возможность живого общения друг с другом. Глубоких дискуссий так не хватает в нашей жизни. Кино — достойный повод для них», — отметила она.

Предполагается, что 80% аудитории социальных кинозалов составят дети школьного возраста. Поэтому ещё одним направлением работы площадок станет программа, дополняющая начальное и среднее образование. Она будет состоять из лекций, просмотров экранизаций литературы.

Социальные кинозалы существенно увеличат зрительскую аудиторию в крае. По предварительным подсчётам, в 2024 году 92 площадки в 46 муниципалитетах будут посещать около 300 тыс. человек в год. Проект был отмечен на федеральном уровне: заместитель министра культуры РФ Павел Степанов посетил одну из образовательных сессий во время фестиваля «Флаэртиана» и рассказал, что этот уникальный опыт может быть в будущем тиражирован на всю страну.