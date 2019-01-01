Началось строительство нового водовода до Краснокамска Поделиться Поделиться Твитнуть

Началось строительство питающего водовода до Краснокамска. Работы начались на ул. Кировоградской в Кировском районе Перми, на участке от ул. Сысольской до ул. Липатова, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Новая ветка водопровода позволит обеспечить 57 тыс. жителей Краснокамска качественной водопроводной водой. Подрядной организации предстоит обустроить около 4 км сетей. Подрядчик планирует завершить строительство водовода к концу 2020 года.

Параллельно со строительством питающего водовода в Краснокамске ведутся работы по замене распределительных водопроводных сетей непосредственно внутри города. Подрядчик заменит 19 км ветхих водопроводных труб. Полностью все работы планируется завершить в 2022 году.

На строительство водопроводной ветки в Краснокамск будет направлено около 190 млн руб.