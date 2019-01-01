Григорий Середкин Пермский край не изменил позицию в рейтинге распространения вредных привычек Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский край расположился на 62-й позиции рейтинга регионов России по отсутствию вредных привычек. Рейтинг составлен экспертами РИА «Новости».

При составлении рейтинга учитывались следующие критерии: употребление табачных изделий и алкоголя среди населения, число преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравления алкоголем, а также число преступлений, связанных с наркотиками.

Традиционно лидируют республики Северного Кавказа. Замыкают рейтинг регионы Сибири и Дальнего Востока. Проблема употребления спиртного наиболее актуальна в Магаданской и Сахалинской областях. «Рекордсменами» по употреблению табачных изделий стали Камчатский край, Ямало-Ненецкий автономный округ и Еврейская автономная область.

Напомним, с 2017 года позиция Прикамья в рейтинге не изменилась.