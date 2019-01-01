В Прикамье ожидается резкое похолодание со снижением температуры до -20° На дорогах ожидается сильная гололедица Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 11 декабря, во второй половине дня ожидается похолодание, которое будет сопровождаться осадками в виде мокрого снега при температуре 0…+1°. По востоку снег будет сильным (до 10 мм), ожидается налипание мокрого снега на провода и деревья, сообщают в ГИС-центре ПГНИУ .

В Перми выпадет 5—6 мм осадков. Вечером по северу края, а ночью по центральным и южным районам осадки прекратятся, начнётся похолодание. К утру температура воздуха понизится в Перми до -5…-7°, а по западу края — до -10°, на дорогах ожидается сильная гололедица.

В ночь на пятницу, 13 декабря, под влиянием антициклона ожидается прояснение на значительной части Европейской территории России и в Пермском крае, температура понизится до -10… -15 °.

По югу края при малооблачной погоде в ночь на субботу и на воскресенье мороз может усилиться до -15…-20° (в Перми — до -15…-17°), по северу края ожидается около -10° или немного ниже. Дневная температура по всему краю будет примерно одинаковой, близкой к -10°.

К следующему понедельнику, 16 декабря, в Пермском крае можно ожидать увеличение облачности и потепление до -5…-10° .

Напомним, что с 6 декабря на большей части края наблюдались оттепели (максимальная температура составляла 0…+2°). Среднесуточная температура в эти дни была выше нормы на 9—13°, наибольшие положительные аномалии отмечены по северу края. Первая декада декабря оказалась теплее нормы на 6° по югу края и на 7° по северу (однако значительно холоднее, чем в 2008 г.). Суточные температурные рекорды также не зафиксированы, так как в эти дни в 2006 и 2008 гг. температура была выше на 1—2°. В Перми последний раз такая высокая температура в декабре была в 2009 г. (до +2,5° в первые дни месяца), однако в целом тот декабрь оказался холодным.