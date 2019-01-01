Дмитрий Енцов журналист Данные о пассажиропотоке в пермских автобусах предоставят в гордуму до конца декабря Поделиться Поделиться Твитнуть

С 1 декабря на всех автобусах городских маршрутов Перми считываются данные по пассажиропотоку. Об этом сообщил начальник департамента транспорта Анатолий Путин.

По его словам, в автобусах работают более 1 тыс. валидаторов. В связи с этим департамент планирует до конца декабря собрать информацию и предоставить данные депутатам гордумы.



Отметим, что точный расчёт пассажиропотока будет являться основанием для расчёта тарифа на проезд. Сейчас он составляет 20 руб., мэрия предлагает 26 руб. за наличный расчёт и 24 руб. за безналичный.



Поправки в тарифное меню принимаются до 10 января 2020 года. Его проект уже одобрен в первом чтении, но, возможно, окончательные данные будут изменены. Предварительно планируется установить новый тариф с 1 февраля 2020 года.