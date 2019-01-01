Мария Сыропятова Депутаты предлагают вернуться к субаренде киосков и павильонов Поделиться Поделиться Твитнуть

Предложение рассмотреть вопрос о внесении изменений в типовой договор о размещении киосков и павильонов было поднято на комитете по экономической политике Пермской городской думы.

«Не у каждого предпринимателя есть финансовая возможность самому участвовать в аукционе или получить кредит. Получается, что и деньги у инвесторов не вложены, и предприниматель не может оказывать услугу и не создаёт добавленную стоимость», — считает глава профильного комитета Арсен Болквадзе .

Первый заместитель главы Перми Виктор Агеев согласился с тем, что к этому вопросу можно вернуться и можно это ограничение снять. Но он напомнил, что запрет на субаренду был наложен как раз для того, чтобы доступ на рынок получил малый бизнес.

«Альтернативой является ситуация, когда, при разрешении субаренды большинство мест будет приобретено предпринимателями, сдающими имущество в аренду, — предположил Виктор Агеев. — В результате малый бизнес вынужден будет приобретать места в субаренду и будут поступать обоснованные претензии, что реальный предприниматель лишён доступа к размещению НТО».

К рассмотрению этого вопроса в Пермской городской думе предполагают вернуться в феврале 2020 года.