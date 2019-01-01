Музей из Перми стал призёром окружного конкурса общественных проектов «Герои Отечества» Поделиться Поделиться Твитнуть

Музей истории Индустриального района Перми занял третье место на окружном конкурсе общественного проекта ПФО «Герои Отечества» в номинации «Лучшая музейная экспозиция, посвящённая увековечению памяти защитников Отечества и совершённых ими подвигов». Об этом сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Первое место занял музей Боевой славы 33-й стрелковой Холмско-Берлинской дивизии (г. Самара), второе место — музей боевой и трудовой славы Краснослободского многопрофильного лицея (Республика Мордовия).

Награды победителям вручил полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Отметим, в ноябре музей признан лучшим военно-историческим музеем Пермского края. Итоги краевого конкурса музеев образовательных организаций Пермского края подведены на Форуме музеев образовательных организаций Пермского края. Победителем в номинации «Военно-исторические музеи, музейные экспозиции, посвящённые увековечению памяти защитника (защитников) Отечества» стал Музей истории Индустриального района Перми ДЮЦ «Рифей». По результатам конкурса музей выдвинут для участия в общественном проекте Приволжского федерального округа «Герои Отечества».



В Музее истории Индустриального района работают несколько экспозиций, посвящённых военной истории России, проводятся четыре военно-тематические экскурсии. За 2019 год музей посетили около 4 тыс. человек. Музей постоянно ведёт научно-исследовательскую работу. Участниками музейных проектов по образовательной и внеурочной работе стали многие школьники Перми.