Григорий Середкин Население Перми с начала года увеличилось на 656 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото loukosterov.ru

По информации Пермьстата, с января по сентябрь 2019 года миграционный прирост доминирует над оттоком. Население города увеличилось на 656 человек.

Всего за выбранный период в Пермь прибыло 19 967 человек при 19 311 выбывших. Наибольший объём приходится на миграцию в пределах страны. Результатом этого движения стал заметный миграционный прирост. По-прежнему доминирует и внутренняя миграция. 1742 человека переехали из населённых пунктов региона в краевой центр.

Весомый отток пермяков зафиксирован в Центральный (-464 человека), Южный (-337 человек) и Северо-Западный (-153 человека) федеральные округа страны. В число наиболее привлекательных территорий входят Краснодарский край, Московская и Ленинградская области, а также Москва и Санкт-Петербург.

В пределах Приволжского федерального округа актуален отток населения в Республики Башкортостан (-118 человек) и Татарстан (-87 человек). Прирост мигрантов наблюдался из Удмуртской Республики (51 человек).

Миграционный отток в страны ближнего зарубежья составил 177 человек. Наиболее заметный — на Украину (-139 человек) и в Таджикистан (-119 человек), на фоне существенного притока мигрантов из Узбекистана (95 человек) и Кыргызстана (61 человек).

Касательно стран дальнего зарубежья, в течение 2019 года в Пермь прибыли 133 и 51 человек из Индии и Китая соответственно.