В яйцах с птицефабрики «Менделеевская» обнаружены антибиотики Поделиться Поделиться Твитнуть

Управлением Россельхознадзора по Пермскому краю проведена согласованная с региональной прокуратурой внеплановая выездная проверка ООО «Птицефабрика «Менделеевская». В ходе проверки специалисты ведомства выявили нарушения существующих регламентов, сообщает пресс-служба краевого Управления Россельхознадзора.

Проверка проводилась в связи с тем, что в информационную систему Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, в компонент «СИРАНО» ФГИС «ВетИС», поступила информация о том, что в ходе лабораторных исследований выявлены куриные яйца, не отвечающая техническому регламенту.

В ходе проверки было выявлено, что производственные технологии птицефабрики не соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». В продукции птицефабрики в ходе проверки обнаружены опасные для здоровья потребителей антибиотики .

Управлением Россельхознадзора по Пермскому краю было вынесено постановление в отношении юридического лица и назначено наказание в виде штрафа.

ООО «Птицефабрика «Менделеевская» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании постановления незаконным.

9 декабря суд вынес решение оставить без удовлетворения требования юридического лица. Постановление, вынесенное Управлением Россельхознадзора, признано законным.