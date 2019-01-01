Суд оштрафовал министра транспорта края за невыполнение требований прокурора Поделиться Поделиться Твитнуть

Ленинский районный суд Перми рассмотрел материалы, направленные и. о. прокурора Пермского края, о привлечении министра транспорта Пермского края Николая Уханова по ст. 17.7 КоАП РФ (неисполнение законных требований прокурора). Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По информации краевой прокуратуры, поводом для возбуждения административного производства явился необоснованный отказ исполнения требований прокурора об устранении нарушений при организации пассажирских перевозок, а также в восстановлении прав предпринимателя на осуществление деятельности в сфере транспортных услуг на принципах добросовестной конкуренции.

Суд признал Николая Уханова виновным и назначил ему административный штраф в 2 тыс. руб.