Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 10 декабря Поделиться Поделиться Твитнуть

Весенний призыв. Администрация Перми перенесла аукционы по автобусным контрактам на апрель.

Сергей Капков: Пермь — недооценена. Член комитета по подготовке к 300-летию столицы Прикамья о подходах к подготовке юбилеев в Перми и Екатеринбурге.

Мутное сознание. «Гайвинскому стрелку» грозит от 28 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Бернд Хунгер: Ваша проблема — частная собственность. Председатель берлинского Центра компетенции по крупным жилым массивам — о том, как Германии удалось превратить советские хрущёвки в современные жилые кварталы.

По шпалам до Губахи. «Горнолыжный экспресс» как стимул для развития города.

Связали регионы. Открытие движения в обход Куеды отразится на комфорте жителей и откроет выход в соседние территории.

Борщевик атакует. В Пермском крае выберут регоператора по борьбе с борщевиком.

Сектор «зеро». Основные экономические показатели Пермского края колеблются около нуля.

Владимир Чулошников: Не бойтесь обращаться за помощью. Депутат краевого Законодательного собрания — о противодействии бытовому насилию.

Конструктивная сила. Чем запомнилась работа фракции «Справедливая Россия» в 2019 году.

Павел Фадеев: Есть опасения, что часть школ и детсадов не будут построены в срок. Депутат Пермской городской думы — о рисках при строительстве социальных учреждений.

Прикамская кадриль. Пермский ТЮЗ отметил юбилей премьерой.

«Ударница»: танцуй, когда невыносимо. От зрителей танцевального перформанса потребовалось немало сочувствия.

Нужный как воздух. Третий йога-марафон «Дышать» собрал более 200 тыс. рублей для детей.