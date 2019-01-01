Дмитрий Енцов журналист За этот год квартиры в Перми подорожали на 6% Поделиться Поделиться Твитнуть

За последние 12 месяцев квартиры на рынке вторичного жилья Перми подорожали в среднем на 6% и составил 58,6 тыс. руб. за 1 кв. м. Такие данные приводят аналитики ЦИАНа.

Этот показатель чуть выше среднего по России (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) — на 1%.



Если сравнивать цены за два последних года, то рост в Перми составил 10%, тогда как в среднем по стране он составил 9%.



Как отмечают аналитики ЦИАНа, в течение 2019 года из 120 крупнейших городов цены выросли в 102 населённых пунктах. Заметнее всего — в Воронеже (на 17%), Благовещенске (16%), Владивостоке (16%) и Владикавказе (15%).



За последние два года цены выросли в 113 городах из 120. Снижение цены предложения квадратного метра зафиксировано лишь в Нальчике (на 11%), Сызрани (6%). Каменск-Уральском, Новочебоксарске, Батайске (5%), Рыбинске и Новокуйбышевске (1%). В лидерах по динамике роста цен за два года — Владивосток (на 29%), Благовещенск (23%), Братск (22%) и Хабаровск (21%).