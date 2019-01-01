Четверть умерших в Перми с начала года находились в трудоспособном возрасте Поделиться Поделиться Твитнуть

С января по сентябрь 2019 года в Перми наблюдается естественная убыль населения. По информации Пермьстата, число умерших превысило число родившихся.

В Перми на 962 человек снизилось число умерших по сравнению с 2018 годом : 25 924 человека против 26 886 человек. В то же время в краевом центре более чем на 2 тыс. человек снизилось количество родившихся: 20 268 человек против 22 332 человек. В результате наблюдается естественная убыль населения.

Более половины смертельных случаев приходится на болезни системы кровообращения (51,6%). Далее идут новообразования (15,1%) и несчастные случаи, травмы и отравления (8,5%). Наибольшую долю внешних причин составляют самоубийства (22,5%), транспортные травмы (9,9%) и убийства (8,7%).

В группе риска находятся люди трудоспособного возраста, чья смертность составила 23,8% от общего числа умерших. Три четверти из них составляют мужчины.