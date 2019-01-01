Мария Сыропятова В Пермском крае средний размер взятки составил 416 тыс. рублей С взяткополучателей и взяткодателей взыскано 825 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Средний размер взятки в текущем году в Прикамье составил 416 тыс. руб. Об этом сообщил врио замначальника УЭБиПК ГУ МВД по Пермскому краю Андрей Чернятьев. По словам представителя МВД по Пермскому краю, в 2019 году в регионе было возбуждено 134 уголовных дела, касающихся взяточничества. В 13 случаях речь шла о крупном и особо крупном размерах. Общий ущерб по оконченным уголовным делам составил более 247 млн руб.

При этом сумма добровольного возмещения ущерба, а также стоимость арестованного имущества взяткополучателей и взяткодателей составила 825 млн руб.

«Коррупционный фактор преобладает при расходовании бюджетных средств всех уровней, — оценил ситуацию врио замначальника УЭБиПК ГУ МВД по Пермскому краю Андрей Чернятьев. — При распределении земельных участков, региональной и муниципальной собственности, при размещении госзаказа», — добавил представитель правоохранительных органов.

В качестве примеров привлечения к ответственности представителей органов власти он называл приговоры экс-главе краевого минтранса Алмазу Закиеву, бывшим главам Добрянского и Чайковского городских поселений.



Всего, по информации начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции краевой прокуратуры Сергея Путина, в крае за девять месяцев текущего года возбуждено более 600 уголовных дел коррупционной направленности. По его словам, около 30 из них было возбуждено по материалам надзорного органа; 154 приговора по коррупционным делам вступили в законную силу.

Около 40 должностных лиц было уволено или их полномочия досрочно были прекращены с утратой доверия. По данным краевой прокуратуры, около 700 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушения, связанные с декларированием доходов. При этом прокурорские работники занимаются и контролем за расходами.

«Если видим, что имущества слишком много и не было представлено разумных оснований его происхождения, то имеем право обратиться в суд за взысканием средств, — рассказал Сергей Путин. — В этом году около 120 млн руб. таких средств было взыскано», — добавил представитель прокуратуры.