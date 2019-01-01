Минспорта не смогло взыскать с клуба «Прикамье» 18 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 9 декабря, Арбитражный суд Пермского края рассмотрел иск министерства спорта Пермского края к НП «Волейбольный клуб «Прикамье» о взыскании 18 млн руб. Согласно картотеке суда, иск чиновников был отклонён в полном объёме, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Мотивировочное решение ещё не опубликовано.

По сообщениям из минспорта, в 2017 году клуб получил средства из бюджета, но условия субсидирования не выполнил. В частности, клуб не направил 10% полученных из бюджета денег на развитие детско-юношеского спорта. Поэтому ведомство потребовало вернуть средства.

В 2017 году руководство волейбольного клуба «Прикамье» объявило об отсутствии средств на выездные матчи очередного тура чемпионата России Высшей лиги. После этого команда снялась с соревнований и клуб прекратил существование.