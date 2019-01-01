В Перми откроются бесплатные катки Поделиться Поделиться Твитнуть

Восемь общественных катков будут открыты для посетителей с 15 декабря и до марта (пока будет позволять погода) совершенно бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Перми.

Инициатива реализуется в рамках проекта «Пермский период. Новое время».

Как и прежде, все желающие смогут бесплатно посетить каток в определённые часы — с 20:00 до 22:00 — по вторникам, пятницам и воскресеньям. Адреса катков: «Гайва» (ул. Карбышева, 52), «Прикамье» (ул. Ласьвинская, 1), «Юность» (ул. Революции, 27), «Фаворит» (ул. Репина, 69), «Спутник» (ул. Мензелинская, 12), «Победа» (ул. Обвинская, 9), «Молния» (ул. Волховская, 26), и каток у «Гознака» (Кавалерийская, 3а). Проект стартует 15 декабря.

Дети до 7 лет, со своим инвентарём и в сопровождении взрослого, смогут посещать каток бесплатно в любое время, за исключением дней проведения работ по подготовке льда или учебно-тренировочных занятий.