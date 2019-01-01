В Перми пройдёт всероссийский фестиваль зимнего фольклора Поделиться Поделиться Твитнуть

17—19 января в ПДНТ «Губерния» пройдёт всероссийский фестиваль зимнего фольклора «Сочельник». Предстоящее событие анонсировано Пермским домом народного творчества.

К десятилетнему юбилею фестиваль порадует гостей выступлениями известных исполнителей отечественного фольклора: Сергея Старостина, Всеволода Мезенина, фольклорного ансамбля «Веретёнце» (г. Москва) и многих других.

Помимо выступлений организаторы обещают насыщенную программу: лекции, мастер-классы по лепке пельменей и изготовлению рождественских звёзд, спектакли, представления под открытым небом, а также множество сюрпризов.

Грядущий фестиваль будет посвящён теме русского святочного фольклора и подарит всем желающим возможность погрузиться в атмосферу традиционного народного гуляния в современной городской среде.