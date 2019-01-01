В Прикамье возрождают благотворительную акцию «Белый цветок» Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми озвучили дату проведения благотворительной акции «Белый цветок». Она пройдёт 11—12 июня 2020 года, в День России и день города Перми, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Площадкой проведения благотворительной ярмарки станет Соборная площадь. Об этом сообщила председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова в рамках своего визита в Пермь на VI Свято-Елисаветинский форум «Белый Ангел России. Дела милосердия».

«Белый цветок» — это федеральный благотворительный проект. Он включает в себя просветительские мероприятия, а также организацию ярмарки, на которой белые цветы и поделки, сделанные руками пермяков и жителей края, будут обмениваться на пожертвования нуждающимся. Любой желающий сможет поучаствовать в данной акции, принеся на ярмарку свою поделку либо купив там понравившуюся вещь.

«Мы хотим перечислить вырученные в ходе акции средства реабилитационному центру для помощи детям, больным ДЦП, получившим травмы, переболевшим туберкулёзом. И главное — для их родителей. Потому что крайне важно помогать тем, у кого нет средств и возможностей. Любое волонтёрское добровольческое движение — это большое благо. Я вас всех поздравляю и благодарю. И радуюсь возможности сказать добрые слова всем тем людям, которые участвовали в делах милосердия», — отметила Анна Громова.

И призвала присоединиться к акции всех жителей Пермского края, а также регионов-соседей.

Губернатор Пермского края Максим Решетников поблагодарил Анну Громову за поддержку и внимание к региону, реализацию здесь новых проектов и помощь в восстановлении памяти Дома Романовых на Пермской земле. Губернатор подчеркнул важность проведения в Прикамье подобных мероприятий.

«Елисаветинские чтения» занимают среди них особое место. Это не только про сохранение памяти, но и про конкретные добрые дела, помощь людям, про отзывчивость — уже в наше время. Каждый год прихожу на площадку «Елисаветинских чтений» и убеждаюсь в важности этого проекта, — отметил Максим Решетников. — «Елисаветинские чтения» помогают понять те вещи, которые пока не вошли ещё в учебники. Это рассказы об отношении людей, о том, чего сегодня не хватает: о служении, о вере в то, что небольшие добрые дела могут изменить мир вокруг нас, о терпимости и терпении. О том, что чтобы увидеть большие изменения, нужно каждый день терпеливо делать работу, и это не значит, что каждый день будет успех».

Благотворительность — это не только финансовая поддержка тем, кто нуждается. Это любые благие дела, которые идут от сердца. Пусть у вас хватает сил, энергии, отзывчивости ещё для многих добрых дел в Пермском крае».

Максим Решетников отметил, что знаковым событием в 2019 году для Пермского края стало включение региона в национальный туристический проект «Императорский маршрут». Он играет важную роль в развитии историко-культурного и паломнического туризма.

Губернатор наградил благодарственным письмом игуменью Марию, настоятельницу религиозной организации «Пермский женский Успенский монастырь Пермской епархии РПЦ». Митрополит Мефодий и Анна Громова вручили награды участникам «Чтений».

Также в рамках Свято-Елисаветинского форума прошла церемония награждения. Губернатор Максим Решетников вручил почётную грамоту Пермского края митрополиту Пермскому и Кунгурскому высокопреосвященнейшему Мефодию «За значительный вклад в развитие духовно-нравственных традиций, активную просветительскую и благотворительную деятельность». Митрополит поблагодарил главу региона за столь высокую оценку работы Пермской епархии.

Основной площадкой VI форума «Белый Ангел России. Дела милосердия» в этом году стал Белогорский Свято-Николаевский миссионерский мужской монастырь. В работе секций приняли участие педагоги и воспитанники церковно-приходских школ и общеобразовательных учреждений, активная молодежь, добровольцы и волонтеры Пермского края.