Дмитрий Енцов журналист МВД пока не заинтересовано в пермских роботах Поделиться Поделиться Твитнуть

МВД РФ пока не собирается рассматривать возможность привлечения к своей работе роботов «Промобот», производящихся в Перми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«В настоящее время МВД России не рассматривается вопрос приобретения указанных материально-технических средств», — сказано в ответе пресс-службы на запрос.

Представители пермской компании заявили о возможности привлечения роботов к работе в полиции в октябре на выставке «Интeрпoлитex».

Предполагалось, что роботы к 2020 году должны проводить консультацию посетителей миграционных центров и ГИБДД.