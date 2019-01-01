Предпринимателям рассказали о программах поддержки малого и среднего бизнеса Поделиться Поделиться Твитнуть

Вчера, 6 декабря, при участии эксперта института федерального бизнес-омбудсмена в центре «Мой бизнес» состоялся семинар и круглый стол для представителей малого и среднего бизнеса. Мероприятия прошли при участии зампредседателя правительства — министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексея Чибисова и уполномоченного по защите прав предпринимателей региона Анатолия Маховикова.

В рамках семинара и круглого стола рассказали представителям малого и среднего бизнеса о существующих мерах поддержки, а также обсудили на примерах из предпринимательской практики, как предпринимателям можно избежать возникновения проблем в процессе их деятельности.

Главным спикером мероприятий выступил советник Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко.

«Сейчас мы видим, что государство окончательно ушло из многих сфер. Например, это небольшое производство, общепит, торговля, услуги и гостиницы. Только МСП может занять эту важную нишу. Малое и среднее предпринимательство нужно поддерживать, помогать ему встать на ноги и «опекать» как многодетные семьи или другие слабозащищенные социальные группы населения. У предпринимателей и так много проблем, и чем больше мы будем им помогать, объяснять как правильно работать, тем больше будет результата от идеи развития малого и среднего бизнеса», — пояснил Антон Свириденко.

Как подчеркнул Алексей Чибисов, поддержка малого и среднего предпринимательства является одним из основных направлений деятельности регионального правительства. В Пермском крае на достижение целей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предусмотрено 487 млн руб. из федерального бюджета и 62 млн — из краевого.

Заместитель министра промышленности предпринимательства и торговли Пермского края Екатерина Макаренко сообщила, что на территории Пермского края есть меры поддержки как финансовой, так и нефинансовой направленности.

«В части финансового направления предприниматели могут воспользоваться микрозаймами. гарантиями и поручительством при льготном кредитовании, а также субсидированием понесенных затрат на оборудование. Что касается нефинансовых мер господдержки, то на площадке центра «Мой бизнес» проходит ряд образовательных программ для любой целевой группы предпринимателей. И на сегодняшний день могу сказать, что бизнес очень активно участвует в данных мероприятиях»,- отметила представитель минпромторга.

Также, по словам регионального бизнес-омбудсмена Анатолия Маховикова, идеи для развития бизнеса могут появиться с помощью площадки Бизнес-навигатора. На этом бесплатном сервисе предприниматели в онлайн режиме смогут получить актуальную и комплексную поддержку, рассмотреть новые возможности собственного продвижения и получить информацию о кредитных продуктах.

В итоге федеральный эксперт заявил, что Пермский край — это динамичный регион с точки зрения поддержки МСП. Также Антон Свириденко положительно отметил, что в Прикамье помимо мер поддержки, которые есть в каждом регионе, власти развивают взаимовыгодное взаимодействие малого бизнеса с крупными предприятиями.