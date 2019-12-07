В Перми на телебашне покажут новогоднее световое шоу Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщает Business Class, в декабре и январе на новой телебашне в Мотовилихинском районе можно будет увидеть новогоднее световое шоу.

В декабре световое представление будет идти ежедневно с 18:00 до 00:00. Первый показ запланирован на 10 декабря.

В ночь с 31 декабря на 1 января художественное освещение будет работать до 04:00. С 1 по 8 января шоу будет идти ежедневно с 18:00 до 02:00, а в последующие дни — с 18:00 до 00:00.