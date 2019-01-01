В Чусовом из-за аварийного состояния моста объявлена чрезвычайная ситуация Поделиться Поделиться Твитнуть

В Чусовом в аварийном состоянии оказался мост через реку Чусовую, соединяющий старую и новую части города. Об этом сообщает 59.ru.

Накануне в диспетчерскую службу поступило сообщение, что на мосту стал разрушаться деформационный шов. В связи с этим местные власти ввели в городе режим чрезвычайной ситуации.

— Разрушение может привести к нарушению движения транспорта, в том числе транзитного и экстренных служб, а также повлечь за собой значительные материальные потери и нарушение жизнедеятельности людей, сообщает издание со ссылкой на краевой минтранс.

По данным министерства, для восстановления конструкции моста движение на нём планируют ограничить. Работы будут проводить с 7 по 8 декабря 2019 года в круглосуточном режиме. На это время будет организовано реверсивное движение.