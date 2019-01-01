На форуме «Глобальное технологическое лидерство» представлены 22 пермские компании, работающие на шести рынках НТИ Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский край принимает участие в форуме «Глобальное технологическое лидерство», который проходит в Сочи с 5 по 7 декабря.​ Губернатор Прикамья Максим Решетников ознакомился проектами компании рынков Национальной технологической инициативы (НТИ), которые представлены на стенде, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Также на стенде представлена продукция инновационного территориального кластера волоконных оптических технологий «Фотоника» Пермской научно-производственной приборостроительной компании (ПАО «ПНППК»).

Гостей форума на стенде встречает Промобот с внедрённой интеллектуальной системой компании «Биогеном» — участницы рынка «Хелснет».​ Помимо информации о реализации НТИ в Пермском крае и навигации по площадкам форума Промобот предлагает поговорить о здоровье и ответить на несколько вопросов, на основе которых робот даёт краткие рекомендации по улучшению состояния здоровья.

Губернатор Максим Решетников отметил, что Пермский край начал целенаправленно вводить НТИ только в этом году, и результаты не заставили себя долго ждать.

«Внедрение НТИ для Пермского края как для промышленного, научного региона и имеющего мощный образовательный потенциал – крайне важно. В первую очередь, потому, что без технологичных компаний не будет развития региона, потому что молодёжь, получающая хорошее образование, которая хочет решать масштабные сложные задачи, просто не будет оставаться в регионе, будет уезжать, — подчеркнул Максим Решетников. — За год мы отсмотрели более 100 компаний, отобрали 70 из них, 18 – направили заявки на поддержку, а три уже смогли её получить. Потенциал, который был сформирован в Пермском крае вместе с развитием цифровой экономики, с появлением и развитием наших IT-компаний, стал востребованным».

Главе Пермского края презентовали гибридную​ VR-cистему​ AWTOR компании «МБКИ». Разработка входит в​ «Нейронет»,​ один из самых широко представленных рынков НТИ на стенде Пермского края.​ В​ VR-шлеме​ можно увидеть виртуальную игру о работе этой системы в версии её доработки к 2025 году. Система включает предиктивную аналитику, системы принятия решений и имитационное моделирование для решения различных задач с использованием статистики, инструментов и оптимизационных средств на основе методов искусственного интеллекта.

Второй широко представленный рынок НТИ — «Технет», где представлены пять проектов, среди которых компания «Виртуальные производственные системы»​ с​ системой управления распределёнными производствами. Это новая форма организации производства на основе технологий, которые позволяют использовать в виде единого объекта виртуальную модель всех организационных, технологических, логистических и прочих процессов на предприятии и между ними.

По итогам осмотра стенда губернатор Максим Решетников дал несколько поручений, в частности, министру экономического развития Пермского края рассмотреть варианты размещения НТИ-стартапов, по аналогии с технопарками. Чтобы созданная там инфраструктура, в том числе административное и консультативное сопровождение со стороны краевых властей, позволила ускорить их развитие.

Отметим, всего Пермский край на форуме «Глобальное технологическое лидерство» представляет 22 компании, работающие на шести рынках НТИ: «Технет», «Хелснет», «Нейронет», «Автонет», «Энерджинет», «Фуднет». Рынок «Нейронет» представит компания «СЕУСЛАБ» с проектом «Центр информационных операций «СЕУС» (выявляет слухи, фейки и темы в медиа, касающиеся​ заказчика) и «Телепорт Русь» с проектом Teleport media (интеллектуальная и защищённая пиринговая сеть для доставки контента); рынок «Энерджинет» — компания «ИНСАЙТ-менеджмент» с проектом «Платформа EMS INSYTE» (инфраструктура IoT-контроллеров и облачных сервисов аналитики и управления энергоресурами зданий); рынок «Фуднет» — компания «ЭВОФУД» (создание инновационных ингредиентов для пищевых производств, производство растительных протеинов и овощных порошков) и другие.​

Напомним, что Национальная технологическая инициатива (НТИ) — государственная программа мер по поддержке развития в России перспективных отраслей, которые в течение следующих 20 лет могут стать основой мировой экономики. В её рамках выделено девять рынков.