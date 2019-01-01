Уроженца Березников приговорили к году колонии по «московскому делу» Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ТАСС

Тверской суд Москвы в пятницу приговорил 22-летнего программиста, уроженца Березников, Никиту Чирцова, к году лишения свободы за нападение на сотрудника полиции. По версии суда, Чирков напал на полицейского в ходе несанкционированной акции 27 июля в Москве, сообщает ТАСС.

«Суд постановил приговорить Чирцова к одному году колонии общего режима», — огласила решение судья Елена Булгакова. Суд зачел ему в срок наказания время, проведенное в СИЗО с 1 сентября.

По словам судьи, она учла смягчающие обстоятельства по делу Чирцова: наличие у него престарелой бабушки, помощь подсудимого благотворительной организации, которая оказывает помощь онкобольным, а также то, что он извинился перед потерпевшим и готов компенсировать ему ущерб. Вместе с тем судья пришла к выводу, что исправление Чирцова возможно лишь в условиях изоляции от общества. Прокурор требовал приговорить его к 3,5 года колонии.

Ранее Тверской суд Москвы признал Чирцова виновным. «Суд приходит к выводу, что Чирцов виновен в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»)», — сказала судья Елена Булгакова.

Согласно показаниям Чирцова, которые оглашены в ходе чтения приговора, он оказался на акции протеста 27 июля случайно, когда шел по центру Москвы, услышал громкие крики и увидел скопление людей, но не понял, из-за чего они собрались. По его словам, он увидел, как за ним смыкается полицейское оцепление и попытался бежать. По словам судьи, вина Чирцова подтверждается показаниями потерпевшего, видеозаписями и результатами судебно-медицинской экспертизы.

По версии следствия, в ходе митинга 27 июля Чирцов толкнул полицейского Юрия Михайленка, чем причинил ему физическую боль. Он был задержан милицией в Минске, так как находился в розыске по инициативе РФ. Белорусские власти обязали его покинуть страну. Спустя сутки уже в Москве его задержали российские правоохранители.

В ходе заседания суда Чирцов извинился перед потерпевшим, а его адвокат Александр Барков отметил, что подсудимый перевел деньги на счет Михайленка в качестве компенсации ущерба. Последний сначала согласился на примирение с потерпевшим, но потом передумал.