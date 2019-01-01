Директора пермской школы оштрафовали за отказ принять ученика в 10-й класс Поделиться Поделиться Твитнуть

Директора пермской школы №135 Алексея Куляпина оштрафовали из-за отказа принять ученика в 10-й класс. Об этом сообщает ТК ВЕТТА 24 со ссылкой на Мотовилихинский районный суд.

«Ребенку, обучающемуся в школе с 1-го класса и проживающему на территории, относящейся к школе, отказано в приеме в 10-й класс в связи с отсутствием свободных мест. В ходе проверки было установлено, что в 10-х классах образовательного учреждения предусмотрено 52 места, однако на момент проведения проверки заявлений о приеме имелось только 30». — сообщают в районном суде.

В результате директора школы признали виновным в преступлении, предусмотренном статьей Админкодекса РФ «Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций». Алексею Куляпину назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.