Бензин и дизельное топливо в Прикамье названы самыми дорогими в ПФО Поделиться Поделиться Твитнуть

Согласно обнародованным 6 декабря Центром исследований проблем реальной экономики данным, бензин и дизельное топливо в Перми — самые дорогие в Приволжье.

На наблюдаемых АЗС в Перми 2 декабря бензин марки АИ-92 можно было приобрести по средней цене 42,48 руб. (средняя цена по РФ — 42,23 руб./л), марки АИ-95 — 45,62 руб. (45,75 руб./л), марки АИ-98 — 53,01 руб. за литр(по РФ — 51,73 руб./л) . Дизельное топливо — 48,52 руб. за литр (по РФ — 47,47 руб./л).

Отметим, что бензин и дизельное топливо в Пермском крае — самые дорогие в ПФО, однако дешевле, чем в соседних Свердловской области и Тюмени. В Екатеринбурге средняя цена бензина — 45,29 руб. за литр, а ДТ — 48,12 руб./л, в Тюмени: 45,16 и 49,17 соответственно.