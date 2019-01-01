В Пермском крае планируют заменить 137 лифтов Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми и Добрянке планируют выполнить работы по замене лифтового оборудования на общую сумму 342,17 млн руб. Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае объявил о поиске подрядчика на замену 137 лифтов, сообщает «РБК-Пермь».

Финансирование выделяется за счёт средств собственников помещений в многоквартирных домах, которые формируют фонды капитального ремонта.



Подрядчик обязан организовать работы в 51 доме Перми и одном многоквартирном доме в Добрянке. Необходимо в течение 300 дней с момента заключения контракта провести техническую оценку состояния 135 пассажирских и двух грузопассажирских лифтов, введённых в эксплуатацию с 1974 по 2007 год.



Каждый новый лифт должен быть оснащён противопожарными оконными блоками, цветным жидкокристаллическим дисплеем, антивандальными кнопками, зеркалом, а кабины должны быть выполнены из нержавеющей стали.