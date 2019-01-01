Сооружение Чусовского моста ускорится в 2020 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Проектный эскиз моста через Чусовую



Сооружение Чусовского моста идёт с отставанием от графика из-за большого объёма подготовительных работ. Нагнать отставание станет возможным в течение 2020 года, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края со ссылкой на директора по строительству проектов в Пермском крае АО «Стройтрансгаз» Алексея Романова.

Данная информация была обнародована в ходе совещания руководителя с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым по реализации концессионного соглашения по строительству моста через Чусовую и подходов к нему.

Губернатор отметил,​ что работы развернуты, при этом вопросов к подрядчику много, темпы не устраивают. По словам Максима Решетникова, сейчас важно понять, где возникли трудности и как нагнать отставание.

«Мост ждут, Восточный обход у нас строится. На участках, которые не входят в концессию, мы открыли техническое движение по четырём полосам, остаётся только мост и подходы к нему. У нас уже есть федеральная поддержка, ресурсы есть. Нам надо показать движение по работам, иначе нас люди не поймут», — подчеркнул Максим Решетников.

Алексей Романов, директор по строительству проектов в Пермском крае АО «Стройтрансгаз»:

— Мы потратили существенно больше времени, чем планировали, на корректировку проектно-сметной документации, организацию подъездных путей, временных подъездов, подход в русло реки. Сейчас мы стабилизировали отставание. Ускорить темпы строительства мы планируем за счёт выбора субподрядчиков на строительство дорожной части и реконструкцию путепроводов. На объекты строительства будут привлекаться значительные рабочие ресурсы и техника. В настоящее время идёт активная фаза мобилизации дополнительных ресурсов, в первую очередь, на строительство нового моста через реку Чусовую.

Об освоении финансирования проекта доложил министр транспорта Пермского края Николай Уханов. В 2019 году на финансирование проекта предусмотрено 4,9 млрд руб., из них 3,7 млрд — из федерального бюджета. «На следующий год мы готовы авансировать работы для своевременной заготовки подрядчиком строительных материалов и металлоконструкций», — подчеркнул министр.

Максим Решетников обозначил, что аванс сможет быть доступен генподрядчику только при​ условии предоставления гарантий и прозрачной отчётности за выполненные строительные работы: чтобы средства направлялись на оплату работ или товары, необходимые для строительства. Также глава региона отметил, что при значительном отставании строителей от графика и неосвоении федеральных средств все штрафы будут направлены в адрес генподрядчика.

По итогам обсуждения губернатор дал поручение зампреду правительства Михаилу​ Сюткину ввести контроль качества строительства со стороны краевых властей и Ростехнадзора. По словам главы региона, объект строится на десятилетия, поэтому всё должно быть построено на совесть.​

Предполагается, что строительство нового моста и подходы к нему будут завершены к 2022 году. Сейчас ведутся активные работы по строительству технологических проездов на левом и правом берегах, по строительству рабочих мостов с левого и правого берегов и строительство первой опоры нового моста из 14. Строительство будет вестись одновременно по двум технологиям — с использованием плавсредств и временного моста.

Новый мост станет «близнецом» существующего. Он будет расположен на расстоянии 18 м от действующего моста и в конечном итоге примет на себя половину транспортной нагрузки. Предполагается, что после строительства нового моста на один сезон всё движение перенесётся на него и за это время завершится реконструкция действующего моста.

Существенные изменения ожидаются и на подходах к мосту. Здесь на обоих берегах будут реконструированы участки дорог и построены двухуровневые транспортные развязки на съездах в микрорайоны Голованово и Лёвшино. Помимо этого по поручению губернатора в проект были добавлены пешеходные переходы, лифты для малогабаритных категорий граждан.