Краевые власти проконтролировали устранение замечаний в проблемном доме для детей-сирот в Добрянке Поделиться Поделиться Твитнуть

Руководители министерства строительства Пермского края, Инспекции Госстройнадзора, краевого управления капитального строительства, управления Госэкспертизы посетили дом в Добрянке, на ул. Герцена, 40а, для детей-сирот и провели совещание с администрацией района, сообщают в пресс-службе краевого минстроя.

В прошлый раз инспекционная комиссия во главе с первым заместителем председателя правительства Михаилом Сюткиным приезжала на объект в конце октября. Застройщику и администрации были даны поручения по общедомовому ремонту, в том числе регулировке тепла в доме и устранению недостатков в квартирах.

Так, по его поручению в период с 21 по 26 ноября в 32 квартирах прошло тепловизионное обследование.

«10 декабря ждём заключение по всем обследованным квартирам. После этого глава района должен выйти на межведомственную комиссию с предложениями по ремонтным работам. Предварительно проведение комиссии назначено на 12 декабря», — рассказал жильцам Андрей Колмогоров, министр строительства Пермского края.

По итогам работы межведомственной комиссии региональные и муниципальные власти совместно с экспертами утвердят план по решению проблем дома, срокам выполнения мероприятий, источникам финансирования.

Сейчас в доме обновлены входные группы зон общего пользования, заменены батареи и двери, отремонтирован лифт, проведён косметический ремонт подъездов, отрегулирован тепловой режим. Однако не во всех запланированных квартирах устранены дефекты.

Андрей Колмогоров, министр строительства Пермского края:

— Губернатор давал поручение провести ремонт в 41 квартире по жалобам жильцов. Месяц назад работы были завершены только в 23 квартирах, ещё в 18 до сих пор не проведены необходимые работы. Это безответственное поведение застройщика. Кроме того, на ваших работников регулярно поступают жалобы. Минстрой продолжит контроль выполнения ремонтных работ до их полного завершения. Если застройщик и муниципалитет продолжат недобросовестно относиться к своим обязанностям и нарушать сроки, с нашей стороны будут предъявлены финансовые и административные санкции.

Напомним, что семиэтажный дом на ул. Герцена, 40а был построен для детей-сирот. В ходе эксплуатации обнаружены нарушения, допущенные застройщиком. Большинство замечаний касается низкой температуры в помещениях. Ранее на ситуацию обратил внимание губернатор Пермского края Максим Решетников. Он давал поручение отработать все претензии граждан до начала отопительного сезона, но муниципалитет не справился с этой задачей.

Для выявления всех нарушений проведено обследование дома экспертами Пермского национального исследовательского политехнического университета. Установлено, что здание находится в ограниченно работоспособном состоянии, при этом риска обрушения нет. Объект можно эксплуатировать, если капитально отремонтировать.

С 2017 года возведение домов для детей-сирот контролируется Инспекцией Государственного строительного надзора. Кроме того, выполняется экспертиза проекта строительства. В качестве дополнительной контрольной меры приёмку дома осуществляет межведомственная комиссия, в состав которой входят специалисты минстроя, минсоца, ИГЖН, Госстройнадзора, представители муниципального образования.