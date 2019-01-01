Андрей Турчак: «Проектный офис обеспечит работу по формированию народной программы «Единой России» Поделиться Поделиться Твитнуть

Андрей Турчак



Проектный офис «Единой России» будет обеспечивать работу по формированию народной предвыборной программы партии. Соавторами этой программы наравне со специалистами, экспертами должен стать каждый житель Российской Федерации, сообщает пресс-служба исполкома «Единой России» в Пермском крае.

Об этом заявил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак на заседании президиума Генерального совета по итогам XIX съезда.

«Проектный офис «Единой России» будет обеспечивать работу по формированию новой предвыборной программы партии. Соавторами этой программы наравне со специалистами, экспертами должен стать каждый житель Российской Федерации. Все те, у кого есть свои здравые предложения, идеи и запросы. Как сказал на съезде председатель нашей партии, программа должна быть народной», — подчеркнул Турчак.

Он также напомнил, что работу по формированию программы и программную комиссию возглавит председатель партии Дмитрий Медведев.

Также «Единой России» нужно уделить особое внимание участию людей в принятии решений по распределению бюджетных средств на местах. Данные механизмы народного бюджетирования уже работают в целом ряде регионов. Проектный офис распространит эти практики во всех регионах, заявил Андрей Турчак на заседании президиума Генерального совета.

«Особое внимание нам нужно уделить участию людей в принятии решений по распределению бюджетных средств на местах. Данные механизмы народного бюджета или инициативного бюджетирования уже работают в целом ряде наших регионов. Проектный офис проанализирует эти практики, выявит лучшие и распространит их в обязательном порядке во всех регионах», — сказал Турчак.

Он подчеркнул, что бюджет «наполняется нашими гражданами, партия должна создать механизм участия по его эффективному распределению». «Именно такая открытость «Единой России», полезность и возможности, которые она создаёт для людей, определяет уровень доверия к партии», — заключил секретарь генсовета партии.