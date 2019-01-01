Конкурс по выбору директора Пермской городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек не состоялся Поделиться Поделиться Твитнуть

Конкурсная комиссия не смогла выбрать нового директора МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На должность директора службы претендовали два кандидата: представители зоозащитного сообщества Елена Олькова и Вера Смирнова. Уволенный ранее директор МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек» Игорь Сафонов снял свою кандидатуру с конкурса. По причине того, что необходимым квалификационным требованиям, утверждённым Минтруда, соответствовал только один претендент, комиссией было принято решение признать конкурс несостоявшимся.

Сейчас обязанности директора службы исполняет Лев Третьяков, который ранее работал в должности заместителя начальника управления по экологии и природопользованию администрации Перми. Он был назначен на эту должность после нападения собак на детей в микрорайоне Висим. Сейчас 7-летний мальчик, который получил травмы, пришёл в сознание, но остаётся в реанимации, где за ним наблюдают врачи.

Затем состоялось совещание с депутатами гордумы под председательством заместителя главы администрации Перми Игоря Субботина.

Депутаты гордумы высказали ряд предложений, которые касались необходимости внесения изменений в Правила благоустройства города Перми. Например, ответственности за подкормку бездомных собак.

Лев Третьяков озвучил свои дальнейшие действия как исполняющего обязанности директора учреждения. В качестве первоочередных мер он назвал ужесточение требований при выдаче собак. Будут составляться протоколы об административных нарушениях в случае отлова хозяйской собаки на свободном выгуле.

— Перед службой сейчас стоит задача снижать поголовье стай, карта наиболее проблемных мест уже составлена, продолжается набор ловцов в штат. Кроме того, работаем с администрациями районов, в проблемных местах ловцов сопровождают сотрудники полиции. Считаю, необходимо ужесточить требования к тем, кто забирает собак из приюта, усилить проверки. Мы планируем в декабре отловить с улиц города порядка 400 особей, — сказал Лев Третьяков.