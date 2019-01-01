Дмитрий Енцов журналист Букмекеры дают «Парме» фору в 13 очков в матче с ЦСКА Поделиться Поделиться Твитнуть

Букмекерские конторы уверены в победе баскетбольного клуба ЦСКА в их гостевом матче против пермской «Пармы». Коэффициент на победу пермяков — 7.30, на победу москвичей — 1.09.

Отметим, что это самый «позитивный» коэффициент на матчи обеих команд. В прошлых сезонах букмекеры либо вообще не принимали ставку на итоговую победу ЦСКА, либо выставляли «минимальный» коэффициент — 1.01.



При этом букмекеры дают фору «Парме» в 13 очков. Кроме того, считают, что матч будет результативным.



В рамках Единой лиги ВТБ команды играли друг с другом семь раз, и во всех матчах верх брали «армейцы». В том числе и в этом сезоне в Москве.



Отметим, что ЦСКА проводит пока свой самый неудачный сезон в Единой лиге ВТБ, занимая третье место в турнирной таблице (шесть побед, три поражения). «Парма» находится на 11-й строчке (три победы, шесть поражений).



Игра состоится в воскресенье, 8 декабря, в УДС «Молот». Начало — в 17 часов.