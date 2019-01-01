Дмитрий Енцов журналист В выходные в Перми ожидается плюсовая температура Поделиться Поделиться Твитнуть

Ближайшие выходные в Перми, 7 и 8 декабря, ожидаются аномально тёплыми для декабря.

Как сообщает Гидрометцентр РФ, в субботу дневная температура достигнет +1°, в воскресенье будет около 0°. Ночная температура двое суток не снизится ниже -2°. При этом ожидаются снегопады.



ГИС-Центр ПГНИУ уточняет, что даже на севере края в выходные будет тепло — до -2°. В связи с тёплой погоды осадки ожидаются в виде мокрого снега и даже ледяного дождя.