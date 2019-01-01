Дмитрий Енцовжурналист
В выходные в Перми ожидается плюсовая температура
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Ближайшие выходные в Перми, 7 и 8 декабря, ожидаются аномально тёплыми для декабря.
Как сообщает Гидрометцентр РФ, в субботу дневная температура достигнет +1°, в воскресенье будет около 0°. Ночная температура двое суток не снизится ниже -2°. При этом ожидаются снегопады.
ГИС-Центр ПГНИУ уточняет, что даже на севере края в выходные будет тепло — до -2°. В связи с тёплой погоды осадки ожидаются в виде мокрого снега и даже ледяного дождя.
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