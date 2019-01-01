В Нытве после падения инвалида на крыльце администрации возбудили уголовное дело Поделиться Поделиться Твитнуть

Источник фото: Минсоцразвития Пермского края

Инцидент произошёл в Нытве в июле 2019 года. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, женщина — инвалид первой группы — пыталась попасть в здание местной администрации. Передвигаясь в инвалидном кресле, она решила подняться по пандусу. Но натолкнувшись на препятствие в виде выступа, коляска опрокинулась. Женщина упала и получила множественные переломы обеих рук.

По результатам межведомственных оперативных совещаний 3 декабря было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность должностных лиц, повлёкшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Также прокуратура собирается принять дополнительные меры реагирования, направленных в защиту прав инвалида первой группы.

Отметим, что, как сообщили в октябре изданию Prime в краевом министерстве социального развития, 7-сантиметровую «ступеньку» на пандусе уже забетонировали. Также чиновники установили кнопку вызова дежурного, который может помочь инвалидам попасть в здание.

Также в министерстве сообщили, что в 2020 году планируется ремонт входной группы административного здания и приведение её в соответствие с нормативными требованиями.